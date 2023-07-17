الاتحاد الأوروبي يعلن التزامه باستثمار 45 مليار يورو بدول أمريكا الجنوبية والكاريبي

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أعلن الاتحاد الأوروبي التزامه بإنفاق أكثر من 45 مليار يورو (51 مليار دولار) بحلول عام 2027 على خطط الاستثمار في الدول الشريكة في أمريكا الجنوبية والكاريبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة في الاستثمارات اتفقوا على إعطاء الأولوية لقطاعات تتراوح من " الطاقة النظيفة و المواد الخام المهمة إلى الصحة والتعليم".

وتشمل الخطط، توسيع شبكات الاتصالات في منطقة الأمازون في البرازيل، وتطوير شبكة الجيل الخامس في جامايكا والعمل على اعتماد وسائل النقل في كوستاريكا على الكهرباء والاستثمار في مناجم الليثيوم في الارجنتين وتشيلي.

كما سوف يتم استثمار مليارات اليورو كجزء مما يطلق عليه " استراتيجية البوابة العالمية"، وهي مبادرة لربط الكتلة الأوروبية ببقية العالم ومواجهة إنفاق الصين على البنية التحتية.