مقتل لاعب المبارزة الأوكراني دينيس بوريكو في الحرب

قتل لاعب المبارزة الأوكراني دينيس بوريكو خلال الحرب التي تشنها روسيا ضد بلاده.

وقال نادي اللاعب، ليبرتي دنيبرو، إن بوريكو، 34 عاما، قتل في 3 يوليو الجاري ودفن بعد ذلك بعشرة أيام.

وفي تغريدة عبر صفحته على موقع تويتر، كتب أنطون جيراشينكو، مستشار وزير الداخلية الأوكراني، عن بطل العالم المتوفى والبطل الأوروبي للناشئين والحاصل كذلك على الأستاذية في اللعبة من الدرجة العالمية".

وكتب جيراشينكو "منذ الأيام الأولى للغزو الروسي الشامل في فبراير- العام الماضي- ، ساعد دينيس الجيش الأوكراني والدفاع الإقليمي في دنيبرو، وفي أذار/مارس 2022 انضم طواعية إلى القوات المسلحة الأوكرانية".

وقرر الاتحاد الدولي للمبارزة في مارس الماضي أنه سيتم السماح للمبارزين الروس والبيلاروس بالمنافسة في المسابقات الدولية كلاعبين محايدين.

وفي الأسبوع الماضي، تم التأكيد على أن أوكرانيا ستقاطع المسابقات الفردية في بطولة العالم في ميلانو في الفترة من 22 إلى 25 يوليو. ولن يسمح للروس والبيلاروس بالمشاركة في مسابقات الفرق.