محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 76 حالة تعد على مساحة 108 آلاف و178 مترا و4 قراريط

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ 18 حالة إزالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21، بمركز فوه على مساحة 1052 مترا، وقيراط و4 أسهم بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، وجميع جهات الولاية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما تم إزالته 76 حالة تعد على مساحة 108 آلاف 178 مترا، و4 قراريط و13 سهما، مؤكداً أن الحملة مستمرة حتى 28 يوليو الجاري؛ لاسترداد أملاك الدولة، وإزالة التعدي على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك بحضور وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، وعدد من قيادات مديرية الأمن، ونائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات ونائب رئيس المدينة لشئون القرى ومدير قسم الإزالات بالمركز ورؤساء القرى التي تمت بها الإزالة ومسئول القسم الهندسي والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بفوه.