المفوضية الأوروبية تريد تعزيز إنتاج المضادات الحيوية لتلافي حدوث نقص

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ذكرت المفوضية الأوروبية، في توصيات نشرت اليوم الاثنين، أن زيادة انتاج المضادات الحيوية الرئيسية واستخدامها بحكمة سوف يمنع نقص هذه النوعية من الأدوية في الاتحاد الأوروبي.

وقالت مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيديس في بيان: "من الضروري أن نتخذ إجراءات الآن للاستعداد للشتاء المقبل، وضمان تلافي أي نقص محتمل في المضادات الحيوية".

وأضافت المفوضية في بيان صحفي أنه تم إعطاء الأولوية للمضادات الحيوية التي تستخدم لعلاج عدوى الجهاز التنفسي.

وإلى جانب زيادة انتاج المضادات الحيوية واستخدامها بحكمة، تريد المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء مراقبة حجم الطلب والامدادات المتاحة من المضادات الحيوية بالتعاون مع الشركات.

وجاء في البيان أنه يجري إعداد قائمة بأسماء الأدوية المهمة في الاتحاد الأوروبي.