أكسيوس: بايدن سيجري اتصالا بنتنياهو حول تعديل النظام القضائي في إسرائيل

قال موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد تزايد الاحتجاجات المناهضة للتعديلات القضائية في إسرائيل.

ونقل موقع "أي 24" الإسرائيلي، اليوم، عن 3 مسئولين أمريكيين وإسرائيليين رفيعي المستوى قولهم إنه من المتوقع أن يتحدث الرئيس بايدن عبر الهاتف اليوم، مع نتنياهو، ويناقش معه من بين أمور أخرى، خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف النظام القضائي والتصويت القادم في الكنيست بهذا الصدد.

ورجح الموقع أن المكالمة ستكون فرصة لبايدن لإيصال رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي فيما يتعلق بمخاوف الإدارة الأمريكية بشأن التعديلات في النظام القضائي.

وانطلقت، مؤخرا، مظاهرات حاشدة في إسرائيل تنديدا بتصديق الكنيست على قانون يهدف لمنع القضاء البت في قرارات الحكومة الإسرائيلية.