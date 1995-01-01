برلماني بريطاني يحذر من تداعيات الهجوم على جسر القرم

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حذر برلماني بريطاني، من تداعيات على الهجوم الأخير على جسر القرم، والذي تقول روسيا إنه جرى بتنفيذ أوكراني.

وصرح رئيس اللجنة الخاصة للدفاع في البرلمان البريطاني، توبياس إلوود، لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، بأن الهجوم على جسر القرم سيؤدي إلى تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أن ما حدث يشير إلى انتقال الهجوم المضاد الأوكراني إلى مرحلة جديدة في الصراع القائم.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين، فجر اليوم الاثنين.

وقالت اللجنة، في بيان، إن الهجوم وقع في الساعة 03:05 صباحا (بالتوقيت المحلي)، حيث هاجم زورقان مسيران أوكرانيان جسر القرم.

وأضافت: «نتيجة للعمل الإرهابي الذي نفذته الأجهزة المختصة الأوكرانية، قتل مدنيان وأصيب طفل».