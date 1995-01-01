التحالف الوطني للعمل الأهلي: التنافس بين الجمعيات أدى إلى حالة فوضى وإهدار للموارد

على مدار الأشهر الماضية دأب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على تعبئة وتوحيد جهود العمل الخيري في ربوع مصر، وتلافي أخطاء الماضي وإعادة ثقة المواطنين في الجمعيات الخيرية والعمل التطوعي من جديد، بعد حالة من الفوضى والانتقادات طالت هذا المجال الإنساني.

والأسبوع الماضي، أقر مجلس النواب قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي ينظم عمل التحالف وينص على أنه غير هادف للربح وله شخصيته الاعتبارية ويتمتع بالاستقلالية المالية والفنية والإدارية.

لماذا تم إشهار لتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؟

وفي إجابة على هذا السؤال يرى التحالف أن العمل المنفرد للجمعيات واتجاهها لإطلاق حملات دعائية كبرى والتنافس على جمع أكبر حصة من التبرعات، أدى إلى حالة من الفوضى والتنافسية السلبية بين المؤسسات الكبرى، بالإضافة إلى الهجوم على بعض مؤسسات العمل الأهلي بسبب بعض السياسات المعمول بها داخلها؛ ما أدى إلى فقدان جزء من الثقة بين المواطنين والجمعيات.

ومع تزايد أعداد الجمعيات والمؤسسات حتى تخطت حاجز الـ52 ألف جمعية، بالإضافة إلى مئات الآلاف من المبادرات الفردية الخيرية، ولعدم وجود آلية تنسيق واضحة بين مؤسسات العمل الأهلي وبعضها البعض، أدى ذلك إلى إهدار كثير من موارد هذه الجمعيات وعدم وصول المساعدات إلى مستحقيها، نظرا لعدم وجود تواصل مباشر بين الجمعيات وبعضها، وعدم وجود قاعدة بيانات موحدة تجمع بيانات الأسر المستفيدة.

وبحسب تقرير للتحالف اليوم، فقد تلاحظ تكرار إنشاء نفس المشروعات الخدمية في نفس النطاق الجغرافي بسبب عدم وجود طاولة واحدة تجمع كبرى مؤسسات العمل الأهلي وبعضها البعض يستطيعوا من خلالها رسم سياسات تنموية بالتشارك معا وبالتنسيق مع خطة الدولة للتنمية الشاملة.

وعلى سبيل المثال قبل إشهار التحالف الوطني تم إطلاق إنشاء 4 مستشفيات خيرية للأورام داخل العاصمة، والتي يمثل سكانها 9% من إجمالي سكان مصر، ويتواجد بها المعهد القومي للأورام بأربعة فروع ومعهد ناصر أيضا، في حين أن هناك نقصا حادا في أسرة الأورام في باقي محافظات الجمهورية.

وأوضح التحالف، أنه لذلك فور إطلاق رئيس الجمهورية عام 2022 عام المجتمع المدني، كانت أولى مطالبات مؤسسات العمل الأهلي بتنوعها الكبير، أن تكون هناك آلية للتنسيق بين أطراف العمل الأهلي والتنموي وبعضها البعض.

وتمكن التحالف من تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية، تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا، لتتمكن أكثر من 52 ألف جمعية أهلية خيرية من مساعدتهم

وكشف التحالف في تقرير له اليوم الاثنين، عن إنفاقه 12 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الماضية؛ لمساعدة 30 مليون مواطن.