تحصين 5048 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بأبوقرقاص في المنيا

أعلنت إدارة الطب البيطري بمركز أبوقرقاص، عن تطعيم 5048 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وذلك ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية والأغنام ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتي انطلقت منذ يوم السبت 15 يوليو، والتى تستمر حتى شهر، فى جميع المناطق الطبية التابعة لمركز أبوقرقاص.



وأكد تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، على الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية بمركز أبوقرقاص، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد على ضرورة تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، وحرصا على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.



وأسفرت الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، عن تحصين نحو ٥٠٤٨ رأس ماشية " ابقار- جاموس- اغنام- ماعز " ، بمركز أبوقرقاص كما جارى يوميا عمليات التطعيم بجميع قرى مركز أبوقرقاص.