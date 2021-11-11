وزارة الدفاع الروسية تعلن صد 15 هجوما ومقتل 695 جنديا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت 15 هجوما للجيش الأوكراني على محوري دونيتسك وكراسني ليمان، وقضت على 695 جنديا.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية صد 15 هجوما للجيش الأوكراني على محوري دونيتسك وكراسني ليمان، والقضاء على 695 جنديا.

وأضاف البيان أنه تم أيضا إسقاط 19 طائرة بدون طيار واعتراض 3 صواريخ، وتدمير رادار و5 مستودعات ذخيرة و13 مدفعا.

وقالت الوزارة إن مجموع ما تم تدميره منذ بداية "العملية العسكرية الخاصة": 455 طائرة، و242 مروحية، و5057 طائرة بدون طيار، و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و10731 دبابة ومدرعة أخرى، و1139 راجمة صواريخ، و5487 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و11717 مركبة عسكرية خاصة.

يذكر أن "العملية العسكرية الروسية" في أوكرانيا لا تزال مستمرة رغم مرور أكثر من 500 يوم على بدئها، دون وجود بوادر لوقفها في ظل التباعد الكبير في مواقف طرفي الصراع، ودخول أطراف دولية أخرى على خط الأزمة.