 مودع يقتحم مصرفا لبنانيا ويحرر وديعته - بوابة الشروق
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مودع يقتحم مصرفا لبنانيا ويحرر وديعته

د ب أ
نشر في: الإثنين 17 يوليه 2023 - 12:30 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2023 - 12:30 م

 

اقتحم مودع، اليوم الاثنين، فرع بنك الموارد في بلدة انطلياس في المتن الشمالي - جبل لبنان، وطالب بوديعته البالغة 15 ألف دولار، وحصل عليها.

وأعلنت جمعية صرخة المودعين، في تغريدة على موقعها على "تويتر" اليوم، أن "المودع ادجار عواد دخل إلى بنك الموارد بأنطلياس للمطالبة بوديعته وقيمتها 15 ألف دولار مع ولده البالغ من العمر 13 سنة".

وأشارت إلى أن عواد تمكّن من تحرير كامل وديعته البالغة 15000 دولار.

يذكر أن المصارف في لبنان تمتنع عن إعطاء المودعين ودائعهم بسبب الأزمة المالية التي بدأت منذ أكتوبر عام 2019.


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