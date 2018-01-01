أفادت السلطات التركية، بأن أكثر من 4.8 مليون مهاجر موجودون حاليا في عموم البلاد، متجاوزين ما نسبته 20% من إجمالي السكان الأتراك في أكثر من ألف حي.

جاء ذلك وفق ما كشفته رئاسة إدارة الهجرة التركية، في بيان، اليوم الاثنين، حسب صحيفة «يني شفق».

وبحسب البيان، فإن إجمالي عدد المهاجرين الموجودين في عموم البلاد بلغ حتى اليوم 4 ملايين و893 ألفا و753 شخصا.

وأوضح البيان أن نسبة المهاجرين في 1169 حيا بعموم تركيا، تجاوزت حتى الآن 20% من إجمالي عدد السكان الأتراك في تلك الأحياء.

وأشارت إلى إغلاق باب تسجيل الأجانب الجدد في تلك الأحياء بهدف تقليل الكثافة المتركزة فيها.

وكان ملايين اللاجئين قد اتجهوا إلى تركيا منذ أكثر من عقد، لا سيما من سوريا والعراق وإيران وأفغانستان، هربا من الأزمات التي تواجهها بلادهم، وسعيا للوصول إلى أوروبا عبر رحلات غير شرعية في معظمها.