قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن قطاعات الطب الوقائي والعلاجي بالوزارة، تواصلت مع اللواء أشرف الداوودي، محافظ قنا، لمتابعة آخر تطورات المرض الغامض بقرية العليقات.

وأضاف في تصريحات لفضائية «المصرية»، اليوم الاثنين، أن الأوضاع مطمئنة بالقرية، خاصة بعد حصول الوزارة على عينات من المياه والصرف الصحي، وأي يرقات موجودة في ناقلات الأمراض، وعدد من المرضى يصل إلى 68 مواطنًا.

وأكد أن «الأمور كلها مستقرة جدًا»، لافتًا إلى أن «الأعراض بسيطة وتتمثل في ارتفاع الحرارة، وتكسر في الجسد، وصداع، وبعض الآلام في العضلات والعظام».

وذكر أن تلك الأعراض تتماشى مع أية أمراض فيروسية، ويتوقع الإصابة بها في فترة الحر والتغيرات المناخية، قائلًا إن الإصابة بها تستمر لما يتراوح بين 3 إلى 5 أيام ثم تختفي.

واستطرد: «نتابع الموضوع والمصابين وأرسلنا التحاليل للمعامل المركزية، الأعراض مستقرة وبسيطة، والوقوف على الأسباب يستغرق وقتًا، لكنني أطمئن أهالينا مفيش أي حاجة معدية أو تدعو للذعر والهلع والقلق».

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، زار محافظة قنا، اليوم، لتفقد عدد من المنشآت الصحية ومتابعة منظومة العمل على أرض الواقع، فضلًا عن متابعة العمل ومؤشرات الأداء ضمن حملة 100 يوم صحة، وبدأ جولته الميدانية من محافظة قنا بتفقد القافلة الطبية التابعة لحملة 100 يوم صحة بقرية البركة بمركز نجع حمادي.

كما حرص الزير خلال زيارته على الاطمئنان على سير العمل ونسب ترددات المواطنين لتلقي خدمات الحملة المختلفة، وكذلك تفق خلال زيارته للحافظة توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية اللازمة.