 المهرجان القومي للمسرح يعلن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة المقال النقدي والبحث التطبيقي - بوابة الشروق
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المهرجان القومي للمسرح يعلن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة المقال النقدي والبحث التطبيقي


نشر في: الإثنين 17 يوليه 2023 - 1:03 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2023 - 1:03 م

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، عن تشكيل لجنة تحكيم المقال النقدي، والبحث التطبيقي في الدورة الـ16 "دورة عادل إمام" التي ستنطلق خلال الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس.

تشكلت اللجنة برئاسة الدكتورة نجوى عانوس، وعضوية كل من الناقد محمد الروبي، والدكتورة رانيا يحيى، ومقرر اللجنة خالد الطويلة.

وتقدم للتسابق حوالي 23 مقالا نقديا، و12 بحثا تطبيقيا، بعد استبعاد غير المطابق للشروط.

ينطلق المهرجان القومي للمسرح المصري، في 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.


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