الاتحاد الأوروبي يشجب قرار روسيا إنهاء اتفاق تصدير الحبوب

وصفت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، قرار روسيا بتعليق اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود بأنه "خطوة أنانية"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل لضمان الأمن الغذائي للدول الفقيرة.

وقالت روسيا إنها أوقفت المشاركة في اتفاق تاريخي توسطت فيه الأمم المتحدة يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بعد ساعات من إعلان موسكو أن أوكرانيا هاجمت جسر القرم، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت فون دير لاين على تويتر "أندد بشدة بقرار روسيا إنهاء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود رغم جهود الأمم المتحدة وتركيا. إنه قرار يتسم بالأنانية. الاتحاد الأوروبي يعمل على ضمان الأمن الغذائي للفئات الأكثر عرضة للخطر في العالم. ستواصل (مبادرة) ممرات التضامن (التي أطلقها) الاتحاد الأوروبي جلب منتجات الأغذية الزراعية من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية".

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن قرار موسكو غير مبرر وهو بمثابة استخدام للغذاء سلاحا في الصراع مع أوكرانيا.