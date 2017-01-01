اصطحاب الأطفال خلال رحلات السير ممكن إذا خُطط لها وفقا لقدراتهم

يمكن بالطبع اصطحاب الأطفال معك خلال رحلة سير عبر الجبال، رغم أنه يجب الأخذ في الحسبان أنهم لا يعرفون بعد كيف يرصدون المواقف الخطرة.

وبالتالي لا تدعهم يسيرون أمامك إلا إذا كانت الأرض آمنة وهينة، بحسب اتحاد الألب الألماني.

وعند صعود منحدر، يجب التأكد من أن يسير بالغ مباشرة خلف الطفل لتجنب تعثره وسقوطه.

ومن ناحية أخرى، يجب الإمساك بيد الطفل خلال النزول من على تل أو ربطه بحبل إذا كانت الأرض زلقة.

كما يجب الأخذ في الحسبان عمر الطفل عند التخطيط لتلك النزهة وترتيب الرحلة بناء على ذلك.

وبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من ثلاثة إلى ستة أعوام، يجب ضمان أن يكون الطريق مسليا ومتنوعا. وخطط لاستراحات كثيرة وتجنب أية ممرات ومسارات تنطوي على خطر السقوط. ولا تسر أكثر من أربع ساعات في اليوم.

وعندما يصل الطفل لمرحلة المدرسة، سوف يكون لديه قدرة أكبر على التحمل والتنسيق. ويمكن للأطفال في سن السادسة إلى العاشرة السير لما يصل إلى خمس ساعات في اليوم بوجود استراحات وحتى إدارة الممرات المنحدرة بالممارسة والمساعدة، بحسب اتحاد الألب الألماني.

وسوف يكون لديكم مجالا أوسع عندما يصل الأطفال لسن العاشرة إلى الرابعة عشر حيث سيكونون أقوى ولديهم قدرة أكبر للتحمل والتنسيق أيضا.

ولكن إذا أراد أطفالك اختبار أنفسهم في هذا العمر ومحاولة بذل أقصى طاقتهم، لا تسمح لهم بالسير لأكثر من ست إلى سبع ساعات في اليوم، بحسب خبراء جبال الألب الألمان.