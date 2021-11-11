وجه الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، خالص تعازيه لأسر ضحايا العقار المنهار، صباح اليوم، بمنطقة حدائق القبة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الإثنين، أن المحافظة شكلت لجانًا لفحص ومعاينة العقارات المجاورة له وإخلائها.

ونوه إلى أنه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي تم توفير وحدات سكنية مؤقتة لأهالي الضحايا، وصرف خمسين ألف جنية لأسرة المتوفي و20 ألف جنية للمصاب عن طريق التحالف الوطني، وصرف 60 ألف جنيه لأسر المتوفيين عن طريق وزارة التضامن.

وأرجع سبب انهيار عقار حدائق القبة، إلى إجراء أحد قاطني العقار تعديلات بوحدته السكنية، لافتًا إلى أن هذه التعديلات كانت عبارة عن إزالة للحوائط الحاملة بالعقار؛ بهدف التوسعة لعدد غرف الوحدة السكنية الموجودة في الطابق الأول.

وأشار إلى أن النيابة العامة احتجزت صاحب الدور الأول صاحب التعديل بالعقار، والمقاول المسئول عن هذه التعديلات والعامل المساعد له، منوهًا أن حصيلة خسائر الأرواح في العقار 13 حالة وفاة، ونجاة فرد واحد، وخمسة أفراد يتلقون الرعاية الطبية في المستشفى من إجمالي 19 فردًا كانوا متواجدين بالعقار وقت انهياره.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، كما دفع الحي بمعدات لرفع الأنقاض.