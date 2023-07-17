رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: اللي يدفع أوفر برايس يستاهل اللي يحصله

قال جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن كل الأجهزة متوفرة في السوق، لكنها مرتفعة الثمن.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنّ هذا التوفُّر لا يمنع حدوث نقصان في بعض العلامات التجارية في بعض السلع، مُرجعا ذلك لما سماها «أحكام السوق حاليا».

وتابع: «صحيح فيه زيادات في الأسعار.. لكن المواطن اللي بيدفع أوفر برايس يستاهل اللي بيحصله.. إيه اللي يخليك تدفع أوفر برايس»، مشيرا إلى أن المواطن لا يجب أن يدفع أكثر من السعر المدون على السلعة.

وحثّ رئيس الشعبة، المواطنين على الإبلاغ عن أي تاجر يفرض «أوفر برايس» لدى جهاز حماية المستهلك.



