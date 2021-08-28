مدير آثار الإسكندرية يتفقد المرحلة النهائية لأعمال ترميم مسرح دار الأوبرا

تابع محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، المرحلة النهائية لمشروع صيانة وترميم مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية والمسجل في عداد الآثار الإسلامية بالإسكندرية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 449 لسنة 1990م، والتي يتم تحت الإشراف الأثري لمنطقة آثار الإسكندرية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وقطاع المشروعات وبناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وقال متولي إنه تضمنت أعمال المرحلة الأولى لمشروع ترميم الواجهة الرئيسية بعناصرها الزخرفية المتنوعة والتي تم فيها إعادة الألوان الأصلية للمبنى والواجهة الغربية والممر الرئيسي للمدخل وأعمال علاج العناصر الخشبية ودهانها وأعمال العزل الجزئي لسطح المبني.

وأضاف أن مبنى مسرح سيد درويش بني في الفترة الأولى لعهد الملك فؤاد الأول مكان مسرح زيزينيا الشتوي في الفترة من 1918 م إلى 1921، وبناة الثري اللبناني بدر الدين قرداحي على مساحة 1500م، حيث عهد للمهندس الفرنسي جورج بارك بإنشاء مسرح على نسق أوبرا فينا بالنمسا وزينة بمجموعة من العناصر الزخارفيه ذات الطابع الكلاسيكي الأوروبي وسمي أول الأمر تياترو محمد علي، ثم تغير الاسم إلى مسرح سيد درويش منذ عام 1962 م، ويتخذ المسرح الشكل المستطيل ويتكون من صالة رئيسية وملحقاتها والمدخل الرئيسي بالجهة الجنوبية ويتميز المسرح بوجود زخارف نباتية محورة أخرى هندسية وآدمية.