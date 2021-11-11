أمريكا: على روسيا الكف عن ممارسة الألاعيب والعودة إلى اتفاق الحبوب

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انضمت الولايات المتحدة إلى الاحتجاج على قرار روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عن طريق البحر، قائلة إن موسكو "تمارس الألاعيب السياسية" على حساب حياة الشعوب.

وكتب آدام هودج المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "تعليق روسيا مشاركتها في مبادرة حبوب البحر الأسود سوف يفاقم من انعدام الأمن الغذائي ويضر بملايين الأشخاص الضعفاء حول العالم".

وتابع قائلا "لقد ساعدت المبادرة في خفض أسعار الغذاء ، التي قفزت قفزة هائلة نتيجة للغزو الروسي الوحشي غير المبرر لأوكرانيا".

يُذكر أن الاتفاق سمح لأوكرانيا بتصدير أكثر من 30 مليون طن من الحبوب عبر البحر الأسود لبلدان أخرى منذ الصيف الماضي، رغم الغزو والحصار من قبل روسيا.

كما انتقدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس -جرينفيلد روسيا قائلة "فيما تمارس روسيا الألاعيب السياسية ، فإن الناس الحقيقيين سوف يعانون".

وأردفت قائلا "العالم يحتاج إلى مبادرة حبوب البحر الأسود ولابد أن تتكاتف جميع الدول الأعضاء (بالأمم المتحدة) وتحث روسيا على إلغاء قرارها واستئناف المفاوضات وتمديد وتوسيع هذه المبادرة وتنفيذها بالكامل".

يشار إلى أن اتفاق تصدير الحبوب ينتهي اليوم الاثنين.

وبررت روسيا قرارها بتعليق مشاركتها في الاتفاق بالقول إن الجزء الثاني من الصفقة، المتعلق بوصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية لم يتم تنفيذه بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، حيث تعاقب شركات التأمين وخدمات الموانئ السفن التي تتعامل مع روسيا.