تراجع أسعار نقل الحاويات من كوريا الجنوبية إلى الموانئ الرئيسية

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أظهرت بيانات نشرت اليوم الاثنين تراجع أسعار خدمات سفن الحاويات في الموانئ الكورية الجنوبية خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الإدارة العامة للجمارك القول إن متوسط سعر شحن الحاوية القياسية مقاس 40 قدم من كوريا الجنوبية إلى موانئ الساحل الغربي للولايات المتحدة بلغ خلال يونيو الماضي 62ر4 مليون وون (3652 دولار) بانخفاض نسبته 8% عن مايو الماضي.

وانخفض سعر نقل الحاوية إلى الساحل الشرقي الأمريكي بنسبة 9ر3% شهريا إلى 79ر4 مليون وون، في حين انخفض سعر النقل إلى موانئ الاتحاد الأوروبي بنسبة 3% إلى 82ر2 مليون وون.

وتراجع متوسط سعر نقل الحاويات البحرية إلى الصين بنسبة 4ر1% خلال الشهر الماضي، في حين انخفض سعر نقلها إلى اليابان بنسبة 13% شهريا.

كما أظهرت بيانات الجمارك انخفاض أسعار شحن الحاويات من موانئ الساحل الغربي الأمريكي إلى كوريا الجنوبية بنسبة 7% شهريا، في حين انخفضت الأسعار بالنسبة لموانئ الساحل الشرقي بنسبة 8ر0% فقط.

وتراجعت أسعار شحن الحاويات من الاتحاد الأوروبي إلى موانئ كوريا الجنوبية بنسبة 6ر1% ومن موانئ الصين بنسبة 9ر6% خلال يونيو الماضي.