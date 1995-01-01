شقيقة زعيم كوريا الشمالية: يجب أن تتجنب أمريكا الحماقة

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قالت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، إن على الولايات المتحدة تجنب ما وصفته بأنه "عمل أحمق قد يعرض استقرارها للخطر"، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية.

وتأتي تصريحات كيم بعدما قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة لا تزال قلقة من أن كوريا الشمالية ستمضي قدما في اختبار آخر لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، بحسب وكالة رويترز.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت الأسبوع الماضي صاروخا بالستيا عابرا للقارات قبالة ساحلها الشرقي في تجربة تم وصفها بأنها أطول تجربة إطلاق لصاروخ بالستي كوري شمالي.

وأكد إعلام رسمي كوري شمالي وقتها أن عملية الإطلاق تمثل تحذيرا لخصوم كوريا الشمالية ومن بينهم الولايات المتحدة.