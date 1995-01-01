 شقيقة زعيم كوريا الشمالية: يجب أن تتجنب أمريكا الحماقة - بوابة الشروق
الإثنين 17 يوليه 2023 2:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟


النتـائـج تصويت

شقيقة زعيم كوريا الشمالية: يجب أن تتجنب أمريكا الحماقة

وكالات
نشر في: الإثنين 17 يوليه 2023 - 1:54 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2023 - 1:54 م

 

قالت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، إن على الولايات المتحدة تجنب ما وصفته بأنه "عمل أحمق قد يعرض استقرارها للخطر"، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية.

وتأتي تصريحات كيم بعدما قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة لا تزال قلقة من أن كوريا الشمالية ستمضي قدما في اختبار آخر لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، بحسب وكالة رويترز.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت الأسبوع الماضي صاروخا بالستيا عابرا للقارات قبالة ساحلها الشرقي في تجربة تم وصفها بأنها أطول تجربة إطلاق لصاروخ بالستي كوري شمالي.

وأكد إعلام رسمي كوري شمالي وقتها أن عملية الإطلاق تمثل تحذيرا لخصوم كوريا الشمالية ومن بينهم الولايات المتحدة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك