 ألمانيا تدعو روسيا إلى تمديد صفقة الحبوب إلى أجل غير مسمى - بوابة الشروق
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ألمانيا تدعو روسيا إلى تمديد صفقة الحبوب إلى أجل غير مسمى


نشر في: الإثنين 17 يوليه 2023 - 3:11 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2023 - 3:11 م

قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيانا هوفمان، في إفادة صحفية في برلين، إن سلطات بلادها تدعو الجانب الروسي إلى تمديد صفقة الحبوب وضمان تأثيرها على المدى الطويل.

وأضافت المتحدثة: "بالطبع أخذنا بالاعتبار، تصريحات الكرملين. ونحن من جانبنا نواصل حث روسيا على جعل من الممكن التمديد اللاحق لاتفاقية الحبوب وعدم نقل ثقل وعواقب النزاع إلى أكتاف البلدان الأكثر احتياجا وفقرا"، وذلك وفقا لما جاء في موقع "روسيا اليوم".

وتابعت: "نحن كذلك نراهن على أن هذه الاتفاقية لن تكون محدودة فيما يتعلق بزمن سريانها أو (لن تكون) قصيرة الأجل، بل نأمل أنه على المدى الطويل سيكون من الممكن تصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا".

في وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن توقف صفقة الحبوب، وأكد إمكانية عودة روسيا إليها على الفور بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها.


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