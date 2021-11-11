فرنسا والبرازيل وكولومبيا تسعى إلى حل المأزق السياسي في فنزويلا

يلتقي رؤساء فرنسا وكولومبيا والبرازيل والأرجنتين مع مفاوضي الحكومة الفنزويلية والمعارضة اليوم الاثنين، في محاولة لإيجاد مخرج للمأزق السياسي للبلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن بيان صادر من المكتب الصحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الاجتماع، الذي عقد على هامش قمة في بروكسل، يتطلع إلى إيجاد "حلول طويلة المدى" للأزمات التي تشهدها المنطقة.

وتوقفت المفاوضات بين المعارضة والحكومة منذ نوفمبر، مع رفض الرئيس نيكولاس مادورو مؤخرا مشاركة مراقبي الاتحاد الأوروبي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024؛ مما أثار المزيد من الشكوك حول إمكانية إجراء تصويت حر ونزيه.

ولم تكشف الرئاسة الفرنسية أية تفاصيل عمن سيحضر الاجتماع.

ويسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تفعيل العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية وذلك في منافسة على النفوذ ضد روسيا والصين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبيل القمة التي ستستمر لمدة يومين إن الاتحاد الأوروبي سيساهم في استثمار أكثر من 45 مليار يورو (6ر50 مليار دولار) في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي حتى عام 2027.