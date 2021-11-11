محمد بن زايد ورئيس وزراء اليابان يشهدان تبادل اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

شهد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين، تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات تهدف إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتنويع مجالاتها.

وتبادل نائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس ديوان مجلس الوزراء الياباني إيسوزاكي يوشيهيكو، ست مذكرات تفاهم واتفاقيات، خلال المراسم التي أقيمت في قصر الوطن في أبوظبي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وتضمنت مذكرات التفاهم والاتفاقيات، مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية ووزارة الزراعة والغابات ومصائد الأسماك الياباني، ومذكرة بين وزارة الاقتصاد الإماراتية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، ومذكرة للتعاون بين وزارة التربية والتعليم الإماراتية ونظيرتها وزارة التربية والتعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، فضلا عن مذكرة بشأن الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية بين وكالة الإمارات للفضاء، ومكتب مجلس الوزراء الياباني ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

كما أعلن البلدان في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس وزراء اليابان للإمارات، عن توقيع حوالي 23 مذكرة واتفاقية بين العديد من الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص في البلدين تضمنت قطاعات الاستدامة والطاقة المتجددة والصحة وعلوم الفضاء والتكنولوجيا والبيئة إلى جانب النقل والبنية التحتية والصناعة وغيرها من المجالات الحيوية.