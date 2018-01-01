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أعداد جريدة الشروق
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خلال أسبوعين.. تحرير 57 محضرا خلال حملات على المخابز البلدية والمحلات التجارية بالمنيا

ماهر عبدالصبور
نشر في: الإثنين 17 يوليه 2023 - 11:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2023 - 11:25 ص

 

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تكثيف الرقابة على المحال التجارية والمخابز البلدية والمطاعم والمقاهي لضبط الأسعار والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتقديم الخدمات الصحية لهم.

ومن جانبه، كلف اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، رؤساء المجالس المحلية والأحياء بالتعاون مع هيئة الرقابة على تموين بندر المنيا والجهات المعنية ورجال الشرطة، لتنظيم حملة مكبرة على الأسواق التجارية ومنافذ البيع والمخابز بأنواعها لضبط الأسعار والتأكد من صلاحيتها.

وأسفرت الحملة عن تحرير 57 محضرا متنوعا.

وتبين من التقرير، أن المحاضر تضمنت 16 محضر نظافة، ومحضر سجل تجاري، و6 محاضر نقص وزن، و4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحاضر 4 لوحة، و11 محضر إحراز، و36 محضر شهادة صحية، و10 محاضر عدم إعلان عن أسعار، وذلك خلال الفترة من أول يوليو وحتى 15 يوليو الجاري ببندر المنيا.


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