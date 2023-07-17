زيلينسكي: أمن أوروبا يبدأ بسيادة أوكرانيا

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأحد على قوة مقاومة بلاده للغزو العسكري الروسي، بعد 33 عاما من اعتماد أوكرانيا لإعلان السيادة.

وقال في رسالته اليومية عبر الفيديو مساء الأحد "بلادنا لن تتنازل أبدا عن سيادتها. هذا واضح بالفعل للجميع في العالم".وشكر زيلينسكي مجددا الجنود الذين قاتلوا من أجل البلاد.

وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد في 16 يوليو 1990 وثيقة استقلال البلاد، والتي كانت في ذلك الوقت مازالت جزءا من الاتحاد السوفيتي.

ووفقا للوثيقة، يجب أن يكون للبلاد جيشها الخاص وبنكها الوطني الخاص، ولكن يجب أن تكون غير منحازة ولا تمتلك أسلحة نووية. وفي خطابه المسائي، قال زيلينسكي أيضا إن أوكرانيا ستدافع عن حريتها، بغض النظر عن الإرهاب الروسي.

ومع تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991، أعلنت أوكرانيا استقلالها. وقال زيلينسكي إنه يرى أوكرانيا نموذجا يحتذى به ورائدة من أجل الحرية والديمقراطية في أوروبا.

وأضاف "ستضمن أوكرانيا الحرية والأمن الحقيقيين من الإرهاب الروسي عبر أوروبا..أمن قارتنا يبدأ هنا بسيادة أوكرانيا وقوتها".