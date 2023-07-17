 زيلينسكي: أمن أوروبا يبدأ بسيادة أوكرانيا - بوابة الشروق
الإثنين 17 يوليه 2023 5:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟
النتـائـج تصويت

زيلينسكي: أمن أوروبا يبدأ بسيادة أوكرانيا


نشر في: الإثنين 17 يوليه 2023 - 5:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2023 - 5:17 ص

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأحد على قوة مقاومة بلاده للغزو العسكري الروسي، بعد 33 عاما من اعتماد أوكرانيا لإعلان السيادة.

وقال في رسالته اليومية عبر الفيديو مساء الأحد "بلادنا لن تتنازل أبدا عن سيادتها. هذا واضح بالفعل للجميع في العالم".وشكر زيلينسكي مجددا الجنود الذين قاتلوا من أجل البلاد.

وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد في 16 يوليو 1990 وثيقة استقلال البلاد، والتي كانت في ذلك الوقت مازالت جزءا من الاتحاد السوفيتي.

ووفقا للوثيقة، يجب أن يكون للبلاد جيشها الخاص وبنكها الوطني الخاص، ولكن يجب أن تكون غير منحازة ولا تمتلك أسلحة نووية. وفي خطابه المسائي، قال زيلينسكي أيضا إن أوكرانيا ستدافع عن حريتها، بغض النظر عن الإرهاب الروسي.

ومع تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991، أعلنت أوكرانيا استقلالها. وقال زيلينسكي إنه يرى أوكرانيا نموذجا يحتذى به ورائدة من أجل الحرية والديمقراطية في أوروبا.

وأضاف "ستضمن أوكرانيا الحرية والأمن الحقيقيين من الإرهاب الروسي عبر أوروبا..أمن قارتنا يبدأ هنا بسيادة أوكرانيا وقوتها".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك