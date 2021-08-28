 الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة الأستاذ الدكتور ياسر صلاح عبد القادر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة الأستاذ الدكتور ياسر صلاح عبد القادر

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 يوليه 2023 - 3:53 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2023 - 3:53 م

 

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، العميد تامر سعد للتعزية في وفاة الأستاذ الدكتور ياسر صلاح عبد القادر، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.


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