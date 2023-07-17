استضافت جمعية المرأة العربية في العاصمة الألمانية برلين بالتعاون مع منتدى بغداد للثقافة والفنون، مساء الأحد، أمسية فنية ثقافية تحت عنوان "بين حكايات الشعر والموسيقى"، للشاعر الفلسطيني خلدون رحمة والموسيقي اللبناني علي قبلان، بحضور عدد من أبناء الجالية العربية.

وقالت الناشطة اللبنانية غنوة الحسن، رئيسة جمعية المرأة العربية، إن تلك الأمسية الثقافة تهدف إلى التعريف بالثقافة العربية في ألمانيا، وضمن سلسلة من الندوات والفعاليات التي تحرص الجمعية على تنظيمها للجالية العربية منذ تأسيسها قبل عامين.

وأضافت: نحن العرب لدينا لغتنا ومرجعيتنا الثقافية التي لها أبعادها حتى في بلاد الاغتراب.

وأشارت إلى الجمعية تركز في عملها على دعم النساء واكتشاف مواهبهن ومساعدتهن على الاندماج في الحياة الألمانية.

وبدأت فعاليات الأمسية بتقديم الشاعر الشاب خلدون رحمة، وهو فلسطيني سوري من مواليد مخيم اليرموك، والذي كتب قصائده متأثرا بحياة المنفى داخل المخيم نُشرت بالعديد من الصحف والمجلات الأدبية في سوريا وخارجها، وكذلك في كتاب مشترك حول مسألة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بعنوان أوراق الزيتون.

وألقى رحمة عددا من قصائده العربية والألمانية مثل "هنا اليرموكْ"، "واختفيتُ"، و"إنها آخرُ ابتكاراتِ الحنين"، قوبلت بإعجاب وتصفيق الحضور.

وفي الختام عزف الموسيقي البناني علي قبلان عددا من الألحان التراثية العربية مثل "قارئة الفنجان"، و"ابعتلي جواب"، و"رسالة من تحت الماء".