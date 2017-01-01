محمد إمام يثبت بالصور تقليد توم كروز أحد مشاهد والده في فيلمه الجديد «مهمة مستحيلة»

نشر الفنان محمد إمام صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يثبت من خلاله تقليد الفنان العالمي توم كروز، أحد مشاهد والده الزعيم عادل إمام، في الجزء الجديد من فيلمه "مهمة مستحيلة".

الصورة كانت منقسمة لجزئين من المنتصف، الجزء العلوي منها، صورة لوالده عادل إمام من مشهد بفيلم "حنفي الأبهة"، إنتاج عام 1990، أي من قرابة 33 عاما، وفي الصورة يحمل الزعيم "دريكسيون السيارة" في يده، بعد أن قيده بها الضابط، الذي كان يبحث عن أفراد عصابة، للقبض عليهم، وبعد أن غاب الضابط، حرر حنفي الأبهة "عادل إمام" نفسه، ليبحث عن الضابط، ثم يساعده عندما يجده يتعرض للضرب من قبل المجرمين.

أما النصف الآخر من الصورة فهي لتوم كروز من أحد مشاهد فيلمه "مهمة مستحيلة" إنتاج عام 2023، وفيها يحمل "توم"، دريكسيون السيارة أيضا، بعد أن حرر نفسه منها.

وعلق محمد إمام برمز تعبيري "إيموجي" ضاحك، وانهالت التعليقات التي تؤكد أن الزعيم هو الأصل.

يذكر أن الجزء الجديد من فيلم" مهمة مستحيلة" المطروح بدور العرض حاليا، حقق إيرادات عالمية تخطت 120 مليون دولار.

وعلى صعيد مختلف، يستعد الفنان محمد إمام، لطرح فيلمه الجديد "أبو نسب" خلال شهر أغسطس المقبل بدور العرض السينمائية في مصر وعدد من الدول العربية والأوروبية، ضمن أفلام موسم الصيف.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

وفيه يجسد محمد إمام خلال الأحداث شخصية شاب يقع في غرام فتاة تجسدها الفنانة ياسمين صبري، والتي تظهر بدور شخصية لايف كوتش (مدربة تنمية بشرية) كوميدية، وتحدث بينهما العديد المواقف الكوميدية، لتنتهي علاقتهما بالزواج.