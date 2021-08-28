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أردوغان: منفتح على عقد لقاء مع بشار الأسد

وكالات
نشر في: الإثنين 17 يوليه 2023 - 4:23 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2023 - 4:23 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه منفتح على عقد لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، لكنه يرى أن انسحاب قواته من الأراضي السورية كشرط مسبق لإجراء محادثات "غير مقبول".

وصرح أردوغان للصحفيين في إسطنبول قبل مغادرته في زيارة تستغرق 3 أيام للسعودية وقطر والإمارات بأن تركيا لم "تغلق الباب" أبدا أمام المحادثات مع الحكومة السورية، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف: "يمكننا عقد قمة رباعية (مع سوريا وروسيا وإيران) وأنا منفتح أيضا على لقاء مع الأسد، ما يهم هنا هو نهجهم تجاهنا".

ووفقا لرويترز، تعد تركيا أكبر حليف عسكري وسياسي للمعارضة السورية المتواجدة في شمال غرب سوريا.

وأقامت أنقرة عشرات القواعد ونشرت آلاف الجنود في شمال سوريا مما حال دون استعادة الجيش السوري السيطرة على المنطقة.


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