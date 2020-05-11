أشتية: الأراضي الفلسطينية تشهد أوضاعا معقدة بشكل غير مسبوق

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الاثنين، من أن الأراضي الفلسطينية تشهد "أوضاعا معقدة بشكل غير مسبوق" على كل المستويات، محملا إسرائيل المسئولية عن ذلك.

وأبرز أشتية، في بيان عقب استقباله في مدينة رام الله مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ستيفن هيكي، مخاطر غياب الأفق السياسي، والحصار المالي و"قرصنة" إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية.

واعتبر أنه بسبب ذلك "تشهد الأراضي الفلسطينية أوضاعا معقدة بشكل غير مسبوق وعلى المستويات كافة، وهذه التعقيدات لم نشهدها من قبل".

وأكد أن "الإجراءات الإسرائيلية التي نشهدها من اقتحامات للمناطق الفلسطينية وتسارع وتيرة الاستيطان، تشكل إعادة احتلال للضفة الغربية من مدن وقرى ومخيمات".

وطالب أشتية بريطانيا بالعمل، إلى جانب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، للضغط على إسرائيل للالتزام بجميع الاتفاقيات الموقعة معها، بما فيها عقد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كل وعلى رأسها القدس، ووقف الإجراءات الأحادية كافة.