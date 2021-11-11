عقد فرع خريجي الأزهر بمحافظة مطروح، لقاء تثقيفيًا بالتضامن الاجتماعي، بمدينة الحمام والذي جاء بعنوان "الهجرة النبوية ودلالتها في القرآن".

وتحدث الشيخ محمد أبو الحمد، عضو منظمة خريجي الأزهر بمدينة الحمام، خلال اللقاء، عن المؤامرة التي عقدها المشركون في دار الندوة للقضاء على الرسول صلى الله عليه وسلم.

من جانبه أوضح الشيخ إسلام سعودي الشامي، كيفية الارتباط بين الهجرة والفتح، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا هجرة بعد الفتح"، مفسرا أن الهجرة كانت فتحًا.

وتابع: "كل هجرة يفعلها المسلم يكون بعدها فتح له من الله سبحانه وتعالى، فالذي يهجر الكسب الحرام، فليبشر بفتح من الله تعالى رزق واسع منه، ومن ترك وظيفة لأنها حرام، فإن الله سيبدله فتحا؛ وظيفة خيرا منها، ومن ترك الزنى المحرم، رزقه الله تعالى الزوجة الصالحة، خيرا مما كان فيه، وهكذا، وذلك لأن الإنسان إن كان يترك الشيء لله، فليس هو بأكرم من الله، فإن الله مبدله خيرا".

وفي نهاية اللقاء أوصى الشيخ عبد التواب أحمد، عضو المنظمة بمدينة الحمام، بضرورة الإيمان واليقين بمعية الله تعالى للعباد، وأن الملائكة جنود لله، يحمي بها عباده الصالحين على مر العصور والدهور.

وأكد أن الهجرة إن كانت تعني الترك، فإن كل ترك لله، سيبدله الله تعالى بخير منه لعباده الصالحين، ومصداق هذا تجارب الصالحين في وظائفهم، وعلاقتهم مع الناس في البيت والشارع والمسجد والجامعة والحقل وفي كل مكان.