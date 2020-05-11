يستضيف مهرجان جرش للثقافة والفنون، فارس الأغنية الخليجية الشاعر علي الخوار، في ختام فعاليات برنامجه الثقافي بدورته 37، وذلك يوم الخميس الموافق 5 من شهر أغسطس المقبل بقاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي بعمان.

الشاعر علي الخوار تعاون مع كبار النجوم في الوطن العربي، حيث قدم مع الفنان الإماراتي ميحد حمد عددا كبيرا من الروائع الطربية، من بينها: (لا تذكّرني، خلنا نبعد، لا تزيد المواجع)، وقدم مع فنان العرب محمد عبده: (رحلة عمر، أسرار العيون، بنّة الحسن)، ومع الفنان حسين الجسمي: (الطير، الجبل، فرس فرس)، ومع الفنان راشد الماجد: (أمي، الحبّ خالد، ما تقدرون، قالت أحبّك يا راشد، اللغز).

كما تعاون أيضا مع الفنانة أحلام في: (أرجوك تنساني، مصير الحيّ يتلاقى)، وغني من كلماته الفنان عبدالمجيد عبدالله: (أغلى من روحي علي)، وقدم مع الفنان خالد عبدالرحمن: (الصورة المكسورة، الحقيقة، صوت الحزن).

للشاعر علي الخوار دواوين شعرية، منها: (كلام الصمت، وهلوسات 2020، ومشاعر وطن 71، ووطني)، وحصل على جائزة أفضل نص غنائي عربي عام 1996، ولقب بفارس الأغنية الإماراتيّة عام 1995.

كما أشرف الشاعر علي الخوار على القصائد المغناة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومازال يشرف على تسجيل الكثير من الأغاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم، والشاعرة الإماراتية المتألقة جموح، وغيرهم من الشعراء الذين صدحت كلمات أغانيهم في أرجاء الوطن العربي بأصوات نجوم الغناء في الخليج والوطن العربي.

ومن المقرر أن تقام الدورة 37 من مهرجان جرش للثقافة والفنون خلال الفترة 26 من شهر يوليو الجاري وحتى وحتى 5 من شهر أغسطس المقبل، تحت شعار "ويستمر الفرح".