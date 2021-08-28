100 يوم صحة بالغربية تقدم 277 ألفا و601 خدمة طبية للمواطنين حتى الآن

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والتي تنفذها مديرية الصحة داخل قرى ومدن المحافظة، قدمت 277 ألفا و601 خدمة طبية منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم الاثنين، حيث قدمت الأطقم الطبية خدماتها اليوم لـ18 ألفا و584 مواطنا، خلال 165 فريقا متحركا وثابتا لتقديم خدمات "فحص صحة المرأة، والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة".

وأشار المحافظ، إلى أن المبادرة قد شملت أيضاً تنفيذ عدة فعاليات قدمت التثقيف الصحي لنحو 5213 منتفعا، من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بلغ 5863 منتفعا، بينما استفادت 6437 سيدة من مبادرة صحة المرأة، كما قدمت سيارات القوافل الطبية المتواجدة بالإدارات الخدمات الطبية لـ682 حالة، والعلاج لـ674 منهم، إلى جانب فحص 96 طفلا من حديثي الولادة بمبادرة السمعيات، كما تم فحص 433 سيدة بمبادرة الأم والجنين وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل لنحو 4112 منتفعة، فضلاً عن تقديم الخدمات لـ110 مواطنين ضمن مبادرة كبار السن، و262 منتفعا ضمن مبادرة المقبلين على الزواج.