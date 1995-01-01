إعادة افتتاح مسبح عام ببرلين بعد إثارة الجدل بشأن ممارسات العنف في حمامات السباحة

أعيد فتح مسبح عام يوجد في برلين، كان قد تسبب في إثارة حالة من الجدل العام بشأن ممارسات العنف في حمامات السباحة بجميع أنحاء البلاد.

وكان قد تم غلق حمام سباحة "كولومبيا باد" الواقع في حي نويكولن ببرلين بصورة مؤقتة، بعد أن شهد اندلاع مشاجرة كبيرة في الأسبوع الماضي، أدت إلى استدعاء الشرطة إلى المكان. كما أبلغ فيما بعد العديد من موظفي المكان عن مرضهم، وشكوا من ظروف العمل الصعبة.

وتواجدت سيارة شرطة أمام مدخل حمام السباحة صباح اليوم الاثنين، حيث أعيد فتح المكان أمام الزائرين.

ويطالب المسؤولون في برلين حاليا زائري حمامات السباحة العامة، تقديم تعريف هوية قبل الدخول، كما تم توفير مراكز شرطة متنقلة في أربعة من حمامات السباحة في المدينة.

وقد أصيب رجل في حمام سباحة آخر ببرلين مساء أمس الأحد، أثناء محاولته فض شجار وقع بين شباب في حمام سباحة "برينتسين باد" بحي كرويتسبرج.