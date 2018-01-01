خبير إيطالي لـ«الشروق»: تشكيل سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا يثير قلق الدبيبة

اعتبر المحلل السياسي الإيطالي دانييلي روفينيتي، اليوم، أن التوافق بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد الشمري، يتعزز، وذلك بعد اتفاق لجنة "6 + 6" التابعة لمجلسي النواب والأعلى للدولة على قانون الانتخابات وعلى الحكومة الموحدة الجديدة.

ويناقش مجلس النواب الليبي، في الاثنين المقبل، 24 يوليو الجاري، تشكيل حكومة وقانون الانتخابات.

وأضاف روفينيتي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن آلية تشكيل الحكومة الجديدة تنص على أن يتم تقديم كل مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة من قبل ما لا يقل عن 12 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة و15 عضوا في البرلمان حيث سيصوت كلا المجلسين على الأسماء ومن يحصل على أكبر عدد من الأصوات يصبح رئيسا للوزراء ومن ثم يحصل على ثقة البرلمان ليتمكن من اختيار حكومته.

وقال المحلل بموقع "ديكود 39" الإيطالي ومجلة "فورميكي" إن عمل المشري وصالح على مبادرة مشتركة لسلطة تنفيذية جديدة يثير قلق رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، حيث لم يعد يحظى بثقة برلمانية لكنه يدعي إمكانية الحكم وفقًا لتكليف سابق من الأمم المتحدة.

ورأى روفينيتي أن التحالف الليبي - الليبي سيكون له تداعيات محتملة ذات طبيعة إقليمية، مشيراً إلى أن الدبيبة يبدو أنه منعزلاً جزئيًا سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي.

وقال الخبير الإيطالي البارز إن التحالفات الحالية مثيرة للاهتمام لأنها توضح كيف أن القوى في هذه المرحلة تتجه نحو البحث عن حلول.