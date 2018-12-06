ضبط 94 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 94 ألفا و492 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 39 ألفا و89 مخالفة تجاوز سرعة مقررة، و1244 مخالفة سير بدون تراخيص، و26 مخالفة موقف عشوائي، و3 مخالفات لشروط التراخيص.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.