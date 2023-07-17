وزارة العمل: وحدة «توجيه ما قبل المغادرة» تساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية

قال عبدالوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل، إنّ وحدة «توجيه ما قبل المغادرة» التي تستهدف توعية الراغبين في العمل بالخارج، أُطلقت بالتنسيق مع عدد من الشركاء الاجتماعيين الدوليين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «8 الصبح» عبر شاشة «dmc»، اليوم الاثنين، أن الوحدة تأتي في إطار برنامج عام مع الشركاء الدوليين وهو برنامج «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا».



ونوه بأن هذه الوحدة ستساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية، باعتبار أنّ هناك بدائل متاحة، بجانب حرص الدولة على توعية الشباب الراغب في السفر للخارج.



وأشار إلى أنّ الوحدة تضمن بداية آمنة لرحلة هجرة الأيدي العاملة من خلال تقديم خدمات توعوية للعمال المرشحة للعمل بالخارج، كما تضمن المحافظة على حقوقهم ورعاية مصالحهم.



ولفت إلى أنّ الوحدة تقدّم خدمات التدريب والتوجيه والإرشاد، ما يُساعد على اندماج المواطن مع الدولة التي يسافر للعمل لديها، كما أنها تحمي المسافرين من التعرض لأي استغلال أو احتيال.



وكانت وزارة العمل قد افتتحت رفقة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، أمس الأحد، وحدة «التوجيه قبل المغادرة» بالوزارة، بحضور وزير العمل حسن شحاتة، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر السفير كريستيان بيرجر، وكارلوس أوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، إلى جانب الأطراف المعنية بالبرنامج والشركاء الوطنيين.



ووحدة «توجيه ما قبل المغادرة» هي جزء من برنامج نحو نهج شامل لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة في شمال إفريقيا (THAMM) في مصر، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.