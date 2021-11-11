قالت الدكتورة أيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن زيارة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لمحافظة قنا اليوم الاثنين، أدت إلى استقرار وهدوء الوضع بشكل كبير.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الاثنين، أنها طالبت الوزارة أمس الأحد، بإصدار بيان رسمي؛ للرد على مدى صحة المتداول، بشأن ظهور مرض غامض في قنا.

ولفتت إلى أن «الحفاظ على الأمن العام أمر مهم جدًا، خاصة بعد ما مر به المواطن من أزمات صحية بسبب جائحة كورونا»، معقبة: «المواطنون لديهم خلفية سيئة عند الإصابة بدور حرارة أو إنفلونزا، ولا يمتلكون الدراية الكافية التي تمكنهم من تمييز المرض».

وذكرت أنها ناشدت الدولة رفع درجة الاستعداد في المستشفيات، وتوفير المستلزمات، إذا كانت هناك احتمالية لتحول المرض الغامض في قنا إلى وباء، مضيفة أنها شددت على أهمية استعداد الطاقم الطبي مع الحالات وفقًا للبروتوكول العلاجي.

وأعربت عن سعادتها باستجابة الدولة، وإجراء وزير الصحة جولة تفقدية بقرى قنا، معقبة: «الأمر يوضح اهتمام الدولة بالمحافظات كلها، وعدم وجود مركزية للصحة في القاهرة فقط».

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، زار محافظة قنا، اليوم، لتفقد عدد من المنشآت الصحية ومتابعة منظومة العمل على أرض الواقع، فضلًا عن متابعة العمل ومؤشرات الأداء ضمن حملة 100 يوم صحة، وبدأ جولته الميدانية من محافظة قنا بتفقد القافلة الطبية التابعة لحملة 100 يوم صحة بقرية البركة بمركز نجع حمادي.

كما حرص الوزير خلال زيارته على الاطمئنان على سير العمل ونسب ترددات المواطنين لتلقي خدمات الحملة المختلفة، وكذلك تفق خلال زيارته للحافظة توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية اللازمة.