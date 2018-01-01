روسيا: قتيلان إثر هجوم أوكراني استهدف جسر القرم

أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين فجر اليوم الاثنين.

وقالت اللجنة، في بيان أوردته وكالة سبوتنيك، إن الهجوم وقع في الساعة 03:05 صباحا (بالتوقيت المحلي)، حيث هاجم زورقان مسيران أوكرانيان جسر القرم.

وأضافت: «نتيجة للعمل الإرهابي الذي نفذته الأجهزة المختصة الأوكرانية، قُتل مدنيان وأُصيب طفل».

وبحسب اللجنة، تعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث، فيما تتولى وكالات إنفاذ القانون بتنفيذ جميع الإجراءات التشغيلية والتحقيقية اللازمة.

وأضاف بيان اللجنة، أن المحققين يعملون على تحديد المتورطين في تنظيم وتنفيذ هذه الجريمة من أفراد الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية، على حد تعبيره.