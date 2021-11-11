اليونان تشهد أول حرائق للغابات بعد ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الطويل

بعد موجة جفاف طويلة، اندلعت عدة حرائق في الغابات الكبيرة والصغيرة في منطقة أثينا الكبرى في اليونان اليوم الاثنين.

وأصدرت إدارة الدفاع المدني أوامرها بإجلاء العديد من السكان، ليطال ذلك المخيمات الصيفية للأطفال في عدة قرى في شرق أثينا وبالقرب من منتجع لوتراكي الساحلي في غرب العاصمة اليونانية. كما داهمت الحرائق عدة منازل هناك، حسبما أظهر التلفزيون الرسمي.

وبعد فترة ربيع ممطر وبارد نسبيا ، تعد هذه هي أول حرائق كبيرة تشهدها اليونان هذا العام.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس للصحفيين في بروكسل على هامش قمة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية اليوم الاثنين، إن الظروف صعبة، خاصة بسبب الرياح الشديدة.

وأضاف ميتسوتاكيس، إن الدولة تبذل كل ما يمكنها من جهد لاحتواء الحرائق. وقال "أرجو من مواطنينا اتباع تعليمات الدفاع المدني".

وأوضح رئيس الوزراء أن الأولوية القصوى في مكافحة الحرائق هي حماية الأرواح البشرية، ويأتي بعد ذلك حماية الممتلكات والبيئة. وأضاف أن الحرائق هي أيضا نتيجة لأزمة المناخ، التي يتم الشعور بها بشكل أكثر كثافة.