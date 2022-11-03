الاتحاد الأوروبي: مستعدون لإقراض تونس مليار دولار إذا لبت شروط صندوق النقد

قال مسئول بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن التكتل لا يزال بإمكانه إقراض تونس 900 مليون يورو (مليار دولار)، لكن محادثات أخرى ستجرى في الربع الثالث وسيعتمد ذلك على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتعثرت المحادثات بشأن حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار منذ أكتوبر الماضي، بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد شروطاً تشمل خفض الدعم وتقليل فاتورة رواتب العاملين في القطاع العام، وفقا لوكالة رويترز.

وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي المطلع على المفاوضات: "لا تزال المساعدة الضخمة مطروحة على الطاولة، لكن هذا يحتاج إلى تلبية شروط صندوق النقد الدولي".

وأضاف: "تونس تقول إنها قد لا تحتاج إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لذلك سنرى في الربع الثالث".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس الأحد، إن التكتل سيخصص 100 مليون يورو (112.36 مليون دولار) لتونس في إطار اتفاق "شراكة استراتيجية" لمكافحة الاتجار في البشر وتعزيز الاستثمار والتجارة.