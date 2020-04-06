قطر تقدم مساعدات غذائية جديدة للسودان

أعلنت قطر، اليوم الإثنين، عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات الغذائية للمتأثرين من الصراع في العاصمة السودانية الخرطوم والذين نزحوا إلى ولاية نهر النيل.

وأفادت مؤسسة قطر الخيرية، في بيان لها اليوم، بأن فرقها الميدانية شرعت في تقديم 1200 سلة غذائية لنحو 6000 من الوافدين والأسر المستضيفة ومراكز الإيواء بمحلية الدامر، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وشهد مركز مدينة، رفقاء، التي أنشأتها قطر الخيرية للأيتام وأسرهم، بولاية نهر النيل، توزيع المساعدات الغذائية.

من جانبها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية نهر النيل تهاني ميرغني: إنهم بدأوا بتقديم الحصص الغذائية لنحو 450 أسرة بقرية رفقاء التي أنشأتها قطر الخيرية، لافتة إلى تواصل جهود قطر الخيرية لدعم مراكز الإيواء فضلا عن الأحياء المستضيفة لعدد من الأسر بمحلية الدامر.

يذكر أن تدخل قطر الخيرية الأخير بتقديم السلال والمساعدات الغذائية الضرورية للأسر المستضيفة والوافدين ومراكز الإيواء بولاية نهر النيل يأتي استكمالا لسلسلة من التدخلات التي بدأتها منذ الأيام الأولى لاندلاع القتال في الخرطوم حيث سيرت جسرا جويا لتقديم المساعدات الغذائية والطبية العاجلة وتم تنفيذ عدد من المشاريع الضرورية للمتأثرين بالقتال في الخرطوم والجزيرة وعالقين بمراكز الإيواء بولايتي البحر الأحمر والشمالية.