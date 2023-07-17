استقالة رئيس برلمان سنغافورة بسبب استخدامه «لغة غير برلمانية»

قدم رئيس برلمان سنغافورة تان تشوان جين استقالته من منصبه كنائب في البرلمان وأيضا كعضو في "حزب العمل الشعبي" الحاكم في سنغافورة اليوم الاثنين.

وقال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، في بيان اليوم الاثنين، "قبلت استقالة السيد تان من حزب العمل الشعبي"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف لونج "استقالته ضرورية للحفاظ على المعايير العالية من النزاهة والسلوك الشخصي التي حافظ عليها حزب العمل الشعبي طوال هذه السنوات."

وقال تان، في خطاب استقالته، إنه ارتكب خطأ في البرلمان لاستخدامه "لغة غير برلمانية" واعتذر لأحد نواب المعارضة.

وقال تان، في وقت سابق، إنه كان يتمتم بصوت منخفض، ولكن تم كشف "أفكاره الخاصة" خلال تسجيل لإحدى جلسات البرلمان.

وقال تان، في خطاب الاستقالة الذي نشره مكتب رئيس الوزراء، "بالنسبة لي شخصيا، زادت هذه الواقعة من الأذى الذي سببته لعائلتي".

وأضاف تان "لقد خذلتهم. لقد تحدثنا عن سلوكي الشخصي من قبل".

كما قبل "لي" استقالة نائبة أخرى بالبرلمان، هي تشنج لي هوي، التي قدمت استقالتها أيضا كنائبة في حزب العمل الشعبي الحاكم في سنغافورة.

وقال "لي" إن استقالتها كانت ضرورية للحفاظ على المعايير العالية من النزاهة والسلوك الشخصي. ولم ترد تفاصيل أخرى عن تشنج، النائبة بالبرلمان منذ عام 2015.

وقد تزعزع الاستقالات التي تم الإعلان عنها اليوم الاثنين ثقة الناخبين، بعد اعتقال وزير النقل السنغافوري إس. إيسواران ورجل الأعمال أونج بينج سنج، الأسبوع الماضي، في تحقيق فساد.

وقال محللون سياسيون إن هذه التطورات تشكل صدمة وأزمة لحزب العمل الشعبي الحاكم، الذي كان يمهد الطريق لتولي جيل جديد من السياسيين زمام الأمور، بقيادة نائب رئيس الوزراء لورانس وونج.

ويتجه حزب العمل الشعبي لإجراء انتخابات عامة بحلول عام 2025.

ويشار إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في سنغافورة في سبتمبر المقبل.