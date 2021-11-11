هولندا: حزبا الخضر والعمال يشكلان قائمة مشتركة لانتخابات نوفمبر

يعتزم حزبا العمال والخضر في هولندا التنافس بقائمة مشتركة لأول مرة في الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر المقبل.



وأعلن الحزبان المعارضان في مدينة اوتريخت اليوم الاثنين إن هناك أغلبية كبيرة تؤيد هذه الخطوة بين أعضاء الحزبين.



ويعتزم حزب "اليسار الأخضر"، كما يعرف حزب الخضر بشكل رسمي، وحزب العمال الديمقراطي الاجتماعي الآن تقديم مرشحين مشتركين وبرنامج مشترك للانتخابات المقررة في 22 نوفمبر المقبل. وكان الهدف المعلن هو منع وجود أغلبية شعبوية يمينية في البرلمان.



وبالنسبة لحزب اليسار الأخضر، صوت 92 % من أعضاء الحزب، كما صوت نحو 88% من أعضاء حزب العمال لصالح القائمة المشتركة.



ويعتبر نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، عضو حزب العمال الهولندي، مرشحا مشتركا محتملا.