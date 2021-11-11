خبير في الشمول المالي: مؤتمر سيملس شمال إفريقيا 2023 يساعد رواد الأعمال

قال أحمد هشام، الخبير في مجال الشمول المالي، إن مؤتمر «سيملس شمال إفريقيا 2023» يعتبر من أهم الأحداث التي تشهدها مصر الفترة الحالية.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج «المراقب»، مع الإعلامية دينا سالم على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أن المؤتمر جزء من سلسلة من المبادرات والمؤتمرات التي تنظمها مصر، اهتماما بقطاع المالي، وتركيزا على فكرة التحول الرقمي والمشروعات المتوسطة والصغيرة.

ولفت إلى أن مصر بها أكثر من 2.5 مليون مؤسسة تحتاج شكلا كبيرا من الدعم والتوعية، موضحًا أن «المؤتمر يساعد رواد الأعمال والقطاع المصرفي في كيفية الوصول للنتائج بشكل أفضل».

وذكر أن «هناك شقين ينقصان سوق رواد الأعمال، والدولة تعمل عليهما، الأول له علاقة بالتوعية وقدرة رواد الأعمال وقدرة المواطن على استيعاب دور التحول الرقمي في حياته».

وأكمل: «التحدي الأكبر الآن هو كيفية مواكبة التطور السريع؛ الذي يحدث خارج مصر وفي الدول المتقدمة، لكن هذا يسير خطوة خطوة، والبداية هي أول طريق نجاح».

وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال إفريقيا 2023»، الذي يستضيفه البنك المركزي المصري، للمرة الثالثة.

وافتتح أعمال المؤتمر كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، نيابة عن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.