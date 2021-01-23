 روسيا: وحدة حفظ السلام تسجل انتهاكا لوقف إطلاق النار في كاراباخ - بوابة الشروق
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روسيا: وحدة حفظ السلام تسجل انتهاكا لوقف إطلاق النار في كاراباخ


نشر في: الإثنين 17 يوليه 2023 - 6:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2023 - 6:55 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية, الأحد, أن وحدة حفظ السلام الروسية في منطقة النزاع في إقليم ناجورنو-كاراباخ, على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان, سجلت انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أنه تم الإبلاغ عن انتهاك لوقف إطلاق النار في منطقة (أسكيران), لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو ضحايا, مضيفة أن التحقيق جار للتعرف على تفاصيل الانتهاك.

وفي سياق متصل, أوضحت الوزارة أن الوحدة الروسية لحفظ السلام في إقليم ناجورنو-كاراباخ تقوم بتسيير دوريات على طول 3 طرق رئيسية في مناطق (ماردكيرت ومارتوني وشوشا).


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