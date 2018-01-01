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أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الاثنين، ارتفاع الفائض التجاري لإندونيسيا خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين مع تراجع الواردات بمعدل أعلى من تراجع الصادرات.

وذكر مكتب الإحصاء الإندونيسي، أن الفائض التجاري خلال يونيو الماضي بلغ 3.46 مليار دولار في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يبلغ 1.162 مليار دولار.

وبلغ إجمالي الفائض التجاري لإندونيسيا خلال النصف الأول من العام الحالي ككل 19.93 مليار دولار.

وتراجعت الصادرات الإندونيسية خلال الشهر الماضي بنسبة 21.18% سنويا إلى 20.61 مليار دولار في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 17.80% فقط.

وذكر مكتب الإحصاء أن تراجع الصادرات جاء بشكل أساسي نتيجة تراجع أسعار السلع التصديرية الرئيسية لإندونيسيا مثل الفحم وزيت النخيل الخام

وتراجعت الصادرات خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 8.86% سنويا إلى 128.66 مليار دولار.

وتراجعت الواردات الإندونيسية خلال يونيو الماضي بنسبة 18.35% سنويا إلى 17.15 مليار دولار، في حين تراجعت الواردات خلال النصف الأول من العام الحالي ككل بنسبة 6.42% سنويا إلى 108.73 مليار دولار.