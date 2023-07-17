محكمة أسبانية تأمر باحتجاز خمسة مشتبه بهم من ألمانيا بتهمة الاغتصاب الجماعي

أصدر قاض بجزيرة لا بالما الإسبانية ليل السبت أمرا باستمرار حبس 5 شباب من ألمانيا يشتبه في ارتكابهم اغتصاب جماعي على الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.

وذكرت الشرطة الإسبانية أن السائحين الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 23 عاما، أجبروا سائحة ألمانية تصغرهم سنا على ممارسة الجنس ليلة الأربعاء الماضي. ويواجه المشتبه بهم فترة حبس احتياطي طويلة، وفي حال ادانتهم قد تصل مدة عقوبتهم إلى السجن لمدة 12 عاما.

وتم إطلاق سراح سائح سادس من مجموعة الأصدقاء الألمان. ورفض القاضي اطلاق سراح المشتبه بهم الخمسة بكفالة، وفقا للمتحدثة باسم المحكمة.

ووفقا للشرطة، فقد التقت المرأة رجلا ألمانيا على شاطئ "بلايا دي بالما" في منطقة معروفة بالسائحين الألمان ومعروفة لديهم باسم "بالرمان". ووافقت على الذهاب معه إلى غرفته، ولكن الفندق رفض دخولها لأنها ليست نزيلة به.

وبعد ذلك توجها إلى فندق قريب حيث كان يقيم خمسة من أصدقاء الشاب، دخلوا الغرفة فيما بعد. وأجبر أربعة من الشباب المرأة على الإتيان بأفعال جنسية. واستخدم أحد المشتبه بهم هاتفه المحمول في تصوير ذلك.

وقالت الشرطة إن المرأة فرت بعد ذلك إلى داخل الحمام. واعترف أحد الشباب الألمان للمرأة أن الرجال قد تمادوا في الأمر. وأقنعها بمرافقته إلى الفندق الذي يقيم به أصدقاؤها. ومن هناك أبلغت المرأة الشرطة التي اعتقلت الرجال الخمسة في فندقهم في ساعة مبكرة من صباح الخميس واعتقلت السادس يوم الجمعة.

تم نقل الشابة الألمانية إلى المستشفى لإجراء فحوصات لها.

ومثل الرجال الستة أمام المحكمة صباح السبت في مدينة بالما مكبلين الايدي. وغطوا وجوههم بقمصانهم لتجنب التعرف عليهم.

وغالبا ما تستغرق التحقيقات في اسبانيا وقتا طويلا. ويمكن أن يستمر الحبس الاحتياطي لمدة تصل إلى عامين - ويمكن تمديده إذا لزم الأمر.