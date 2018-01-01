طالب جامعي بكلية الفنون في المنيا يقدم مشروع تخرج حول 3 عظماء من أبناء المحافظة

جسد طالب بكلية الفنون الجميلة في جامعة المنيا، رحلة عظماء محافظة المنيا الأكثر تأثيرا على الصعيدين المحلي والعالمي، على مدار عدة سنوات ماضية، خلال مشروع تخرجه بقسم الجرافيك.



وقال علي محمد عبد الحميد الشهير بـ"علي حميدو"، الطالب بقسم الجرافيك في كلية الفنون الجميلة، إنني التحقت بقسم الجرافيك شعبة فن كتاب بكلية الفنون الجميلة ولم أجد صعوبات، مضيفا أن التطور في مجال التصميم أو الفن بشكل عام يعتمد على الممارسة بشكل مستمر.



وأوضح أن مشروع تخرجه بعنوان: كتاب تناول 3 من عظماء المنيا أصحاب التأثير الدولي والمحلي، وتعتمد فكرة الكتاب على تسليط الضوء على شخصيات عظماء أثروا في تاريخ مصر والعالم بمختلف المجالات، وهم من أبناء محافظة المنيا.



وبين أن الكتاب يضم الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي، الذي بدد الظلام وله بصمات لا تنسى في تاريخ التعليم ومجانية التعليم، واللاعب أحمد حسن عميد لاعبي العالم، والفنان العالمي حسن الشرق الذي تحدثت عن أعماله المجلات العالمية، وأقام معارض فنية في كثير من دول العالم.



وأكد أن المشروع يحكي تاريخ الشخصية بالصور التعبيرية، والكتابة عليها.



وأشار إلى أنه أنتج في السابق مشروعا باسم "يوميات طالب متأخر"، ولقي الكثير من ردود الفعل، مؤكدا أن حلمه هو الاستمرار في مجال التصميم ليترك بصمة على أعماله الخاصة.